Juventus confirma lesão em ligamento do joelho de Bremer

Além disso, o clube italiano publicou uma mensagem de apoio ao atleta em suas redes sociais, e alguns dos companheiros do brasileiro lamentaram a lesão. Nas redes sociais, o jogador comentou sobre o problema e falou sobre voltar mais forte.

Vale destacar que o defensor teve que deixar o gramado aos seis minutos do primeiro tempo da vitória por 3 a 2 da Velha Senhora sobre o RB Leipzig, em jogo da segunda rodada da Champions League. Ele deixou o campo carregado e foi para o vestiário.

A Juventus confirmou, nesta quinta-feira (3), a gravidade da lesão do brasileiro Bremer. Assim, o Departamento Médico constatou, por meio de exames, um problema no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do zagueiro. Ele, portanto, deve passar por uma cirurgia nos próximos dias e desfalcar a equipe de Turim por cerca de seis meses.

“Estamos com você. Ainda mais. Você voltará mais forte do que antes. Cem por cento. Eu te amo, fenômeno”, comentou o meia Fagioli.

“É difícil encontrar palavras neste momento difícil, infelizmente o resultado dos exames foi o pior. É um desafio que quero encarar com a mesma motivação de sempre, será uma oportunidade de crescer, melhorar e voltar mais forte. Agora uma longa recuperação me espera, mas não me faltará meu apoio à equipe e aos meus companheiros de equipe. Obrigado a todos pelo apoio. Vamos Juventus. Sempre com você”, publicou o zagueiro.

Fora da Seleção

Bremer estava entre os convocados da Seleção Brasileira para os duelos com Chile e Peru pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, nas próximas semanas. O técnico Dorival Júnior terá que convocar outro nome para o lugar do atleta.

O Brasil terá duas partidas nesta Data Fifa para tentar se recuperar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. No dia 10, a seleção enfrenta o Chile, em Santiago, às 21h (de Brasília). Em seguida, no dia 15, encara o Peru, em Brasília, às 21h45.

A Seleção faz péssima campanha e está na modesta quinta colocação, com apenas dez pontos em oito jogos. A liderança é da Argentina, com 18. Vale lembrar que os seis primeiros garantem uma vaga direta à Copa do Mundo. O sétimo vai para a repescagem.