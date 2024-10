João Victor, do Vasco, é absolvido no STJD por expulsão contra o CAP

Zagueiro fica com apenas um jogo de suspensão, já cumprido; cartão vermelho foi pelo jogo de ida das quartas de final

O zagueiro João Victor, do Vasco, foi julgado e absolvido nesta quinta-feira (3) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Assim, o defensor está apto a defender o Cruz-Maltino no jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG.

O julgamento era acerca do cartão vermelho de João Victor no jogo de ida das quartas de final da competição, diante o Athletico. Na ocasião, ele e o atacante Lucas Di Yorio se envolveram num empurra-empurra e receberam a expulsão direta. O Vasco venceu a partida, disputada em São Januário, por 2 a 1.

