Grêmio encerra preparação, e Renato define time para enfrentar o Fortaleza

Caíque será titular na vaga de Marchesín. No meio de campo, treinador não terá Villasanti. Dodi deve formar dupla com Pepê

O Grêmio encerrou sua preparação para enfrentar o Fortaleza nesta sexta-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho confirmou Caíque como titular na meta na vaga de Marchesín, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Outra novidade é a volta de Soteldo, após desgaste físico. A informação é do jornalista Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha.

Além do goleiro Marchesín, Renato não poderá contar também com Villasanti, que também está suspenso, assim como Monsalve. No meio de campo, Dodi deve ganhar a vaga de titular ao lado de Pepê.

Dessa maneira, o Grêmio deve ir a campo com a seguinte escalação: Caíque; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

Grêmio terá reforços no banco de reservas

Para o banco de reservas, Renato também ganhou novas opções. Afinal, Pavón e Fábio estão liberados pelo departamento médico e devem ser relacionados para enfrentar o Fortaleza. No entanto, Jemerson e Rodrigo Ely seguem fora de combate.