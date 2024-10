Globo negocia volta dos direitos do Campeonato Carioca

A Globo iniciou uma conversa com a Brax pela possível compra dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Desde 2020 sem exibir a competição, a emissora negocia tanto a exibição de jogos na TV aberta quanto na fechada. A informação é de Rodrigo Mattos, do Uol.

Após o rompimento devido a uma disputa com o Flamengo sobre à Lei do Mandante, as partes podem beneficiar o Vasco em caso de desfecho positivo. Isso porque o Cruz-Maltino é o único dos quatro grandes clubes do Rio que está fora do contrato de TV da competição. O Gigante da Colina tem conversas separadas com a Brax depois de um afastamento no período da gestão da 777. Em caso de acerto com a Globo, a possibilidade de incluir mais dinheiro na negociação pode facilitar um acordo.