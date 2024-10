Fotógrafo que acusou gestos racistas contra Vini Jr revela sofrer ameaças

Profissionais criticou atos preconceituosos contra Vini Jr no estádio e recebeu mensagens violentas de torcedores do Atlético de Madrid

O profissional foi assistir ao clássico madrilenho no estádio Wanda Metropolitano em um dia de folga. Ele esteve junto de amigos que são torcedores de ambos os times. Já na reta final do confronto, no momento em que ocorreu a substituição de Vini Jr n o Real Madrid , o francês aponta que foi testemunha de atos racistas por uma parte da torcida dos donos da casa.

Os comportamentos racistas contra Vini Jr durante o clássico das equipes de Madri, no último domingo (29/09), passaram a respingar em terceiros. Afinal, o fotógrafo francês Jordan Bajo, que denunciou os atos preconceituosos, expôs, em entrevista ao portal “Uol”, que recebeu ameaças de alguns torcedores do Atlético de Madrid.

Posteriormente ao episódio, Jordan utilizou suas redes sociais para criticar as atitudes. Na sequência, ele indica que sua publicação viralizou e passou a receber mensagens agressivas de alguns torcedores do Atlético de Madrid pela internet.

Fotógrafo deve ser acionado para ajudar em investigações

As postagens de Bajo foram encaminhadas para a Comissão Antiviolência do Conselho Superior de Esportes da Espanha. Em seguida, ele aguarda que as autoridades espanholas o contatem, cenário que deve ocorrer ainda nesta semana, com o objetivo de que ele contribua com as investigações.

“Infelizmente não tenho vídeos que possam servir como prova. Então, acaba ficando a minha palavra contra a dos torcedores neste caso”, concluiu.

Cenário de sanções por atos racistas contra Vini Jr

Este não é o primeiro caso de registro de comportamentos racistas durante um jogo no estádio Wanda Metropolitano. Afinal, no começo de setembro, dessa vez a vítima foi Nico Willians, atacante do Athletic Bilbao e da seleção espanhola. Na oportunidade, houve a denúncia a um torcedor .