Fluminense vence Cruzeiro no reencontro com Diniz e deixa o Z4 do Brasileirão

Com gol de Arias, Tricolor volta a vencer, sai momentaneamente do Z4 e trava a Raposa na tabela da competição, no Maracanã

Os deuses do futebol quiseram que Fluminense e Diniz se reencontrassem há menos de um ano da conquista da Libertadores em lados opostos, especialmente no Maracanã. E melhor para o Tricolor, que venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela 29ª rodada do Brasileirão. Jhon Arias marcou o gol da vitória no segundo tempo. A equipe de Mano Menezes cresceu na etapa final e garantiu o triunfo.

Com o resultado, o Fluminense sai a da zona de rebaixamento momentaneamente, vai para 16ª posição, com 30 pontos. Do outro lado, o Cruzeiro perde a primeira sob o comando de Diniz e permanece na oitava posição, com 43 pontos. Agora, os times têm uma pausa até a 30ª rodada do Brasileirão por conta da Data-Fifa. O próximo jogo do Tricolor será em clássico com o Flamengo, às, na quinta-feira (17/10), às 20h, no Maracanã. Na sexta (18/10), a Raposa, por sua vez, enfrenta o Bahia, às 21h30, no Mineirão.

Agitado

Fluminense e Cruzeiro fizeram um duelo com situações de gols e muito aberto. Sabendo do estilo de Diniz, o Tricolor pressionou a saí de bola. Foi justamente nisso que conseguiu criar as melhores oportunidades, duas vezes em erros de Villalba. Ganso, por pouco marcou, mas a bola pegou de raspão e saiu pela linha de fundo. No entanto, quem foi mais perigoso foi a Raposa. Saindo bem com a bola de trás, o time mineiro criou pelo menos três grandes oportunidades de gol, uma delas salva por Thiago Santos em cima da linha após a bola pegar no calcanhar de Marcelo. O goleiro Fábio, mais uma vez, se destacou pelo Tricolor e fez defesas importantes.