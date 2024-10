Fluminense teve virada emblemática sobre o Cruzeiro na arrancada de 2009

Naquele ano, o Tricolor bateu a Raposa por 3 a 2 , no Mineirão, com gols de Fred (2) e Gum e reagiu na reta final do Brasileirão

Presente na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Fluminense se espelha em uma campanha de reação de quinze anos atrás para permanecer na elite do futebol brasileiro. Assim, em 2009, o time carioca chegou a alcançar a marca de 98% de chance de queda, porém em uma arrancada histórica evitou o rebaixameto e foi campeão no ano seguinte.

Naquela temporada, o duelo com o Cruzeiro foi um dos mais emblemáticos, quando a equipe de Laranjeiras contrariou todas as estatísticas e porcentagens. O confronto com a Raposa aconteceu no dia 1º de novembro, pela 33ª rodada, no Mineirão, e terminou com o triunfo tricolor por 3 a 2.

A maneira emblemática como tudo aconteceu transformou de vez o ânimo daquele elenco. Dessa forma, o Fluminense foi para o vestiário perdendo por 2 a 0, mas voltou com força total após as substituições do técnico Cuca. Com as entradas de Digão e Tartá nos lugares de Diguinho e Equi González, o time virou, com gols de Fred (2) e Gum.