Fluminense homenageia Fred, aniversariante do dia

O Fluminense utilizou as redes sociais para prestar homenagens ao ídolo Fred, que completa 41 anos nesta quinta-feira (3). No aniversário do ex-camisa 9, o clube também divulgou lista de alguns de seus feitos com a camisa tricolor.

Fred é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense e o maior artilheiro em jogos oficiais pelo clube (atrás de Waldo Machado). Além disso, é o maior marcador da Copa do Brasil, da história do Brasileirão por pontos corridos e segundo maior artilheiro geral do Brasileirão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: CBF confirma data de jogo atrasado entre Fluminense e Athletico