Flávio Rodrigues de Souza vai apitar Botafogo x Athletico-PR

CBF definiu o árbitro para o confronto entre as equipes na Ligga Arena. Flavio já apitou cinco partidas do Alvinegro este ano

No entanto, em duas destas partidas, teve algumas contestações na atuação do árbitro. Primeiro, contra o Juventude, ele validou um gol da equipe do Papo que foi com o braço. Além disso, deixou de expulsar Erick Farias por um carrinho em Matheus Martins. Depois, no clássico contra o Fluminense, Flavio não expulsou Martinelli depois de uma forte entrada em Gregore.

Flávio apitou cinco partidas do Alvinegro nesta temporada, sendo quatro pelo Campeonato Brasileiro, nas vitórias sobre o Fluminense e Internacional por 1 a 0, Fortaleza por 2 a 0 e também na derrota da equipe para o Juventude por 3 a 2. O outro jogo, portanto, foi o empate em 1 a 1 com o Bahia pela Copa do Brasil.

A Confederação Brasileira de Futebol definiu a arbitragem para Botafogo e Atlhetico Paranaense, pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro. Flavio Rodrigues de Souza, do quadro da Fifa e da Federação Paulista, vai comandar a partida.

Botafogo e Athletico Paranaense se enfrentam no sábado (5), às 16h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba. O Alvinegro é líder da competição com 57 pontos e busca manter a liderança e ampliar a vantagem para o Palmeiras, segundo colocado com 56 pontos. Por outro lado, o Furacão é o 15° colocado, com 31 pontos, e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

No primeiro turno, o duelo entre as equipes no Nilton Santos terminou no empate por 1 a 1. Os visitantes saíram na frente com Mastriani e o clube carioca buscou o empate nos acréscimos com o zagueiro Bastos.