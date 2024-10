Flamengo acerta rescisão de Tite; veja o valor da multa

O técnico Tite se despediu do Flamengo, com um aproveitamento de 64,8% dos pontos. O treinador registrou 41 vitórias, 13 empates e 16 derrotas à frente da equipe, totalizando 70 jogos.

O Flamengo finalizou os trâmites da demissão de Tite e do novo técnico Filipe Luís. Demitido na manhã de segunda-feira, o treinador Tite e sua comissão técnica já assinaram a rescisão contratual. A multa rescisória ficou em R$ 4,8 milhões e será paga até o próximo dia 10. A informação é do “ge”.

Com a demissão de Tite, o Flamengo, aliás, atingiu a incrível marca de R$ 51,3 milhões em multas rescisórias de treinadores na Era Rodolfo Landim. Além do último técnico, Domenéc Torrent, Rogério Ceni, Paulo Sousa e Vítor Pereira também deixaram o clube com altos valores a receber.

Para promover Filipe Luís a técnico dos profissionais, o Flamengo, afinal, deu uma valorização salarial ao ex-lateral. Para isso, ele assinou contrato até o fim de 2025.

Filipe Luís, aliás, estreou com vitória pelo Flamengo. Na última quarta-feira (02), o Rubro-Negro recebeu o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, e venceu o confronto por 1 a 0, no Maracanã. Com o gol de Alex Sandro, a equipe carioca vai com vantagem para o jogo da volta, que acontece no dia 20 de outubro (domingo), na Neo Química.