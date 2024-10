Filme da Copa, bordões e clube do coração: relembre momentos de Cid Moreira no esporte

Dono de uma das vozes mais icônicas da televisão brasileira, o jornalista morreu na manhã desta quinta-feira (3), aos 97 anos Crédito: Jogada 10

O jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira morreu na manhã desta quinta-feira (3), aos 97 anos, vítima de insuficiência renal crônica, em Petrópolis. Dono de uma das vozes mais icônicas da televisão brasileira, o comunicador também deixou legado no meio esportivo – como, por exemplo, a famosa vinheta “Jabulaaaaani”. Voz imortalizada de incontáveis vinhetas da TV Globo, Cid Moreira esteve envolvido com reportagens de Copa do Mundo e quadros esportivos do Fantástico entre outras contribuições para o Esporte Espetacular. O jornalista também protagonizou um dos momentos mais emocionantes do velório das vítimas do acidente aéreo com o avião da Chapecoense, em 2016. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apaixonado por futebol, Cid Moreira se tornou um dos primeiros jornalistas a revelar publicamente seu clube de coração: o Botafogo. O time de General Severiano prestou homenagem ao comunicador em seu perfil oficial e o reverenciou “pelo trabalho inconfundível que marcou gerações”.

Copa do Mundo Uma das primeiras relações de Cid Moreira com o esporte e, principalmente, com a Copa do Mundo ocorreu ainda em 1974. O jornalista deu voz ao filme ‘Futebol Total’, um documentário que imortalizou momentos da edição do torneio na Alemanha, com imagens da seleção local e da Canarinho. Jabulaaaaani e a Copa de 2010 Impossível esquecer a vinheta que embalou o Brasil na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, na voz marcante de Cid Moreira. O jornalista transformou a simples menção à nomenclatura da bola, Jabulani, em um sucesso entre brasileiros ao pronunciá-la como “Jabulaaaani” durante as transmissões da TV Globo.