Ex de Nadine expõe conselho de chef de Neymar sobre mãe do jogador e a acusa traição

Em um print divulgado nessa quarta-feira (3) nas redes sociais, o modelo disse ter sido alertado sobre o 'caráter' da mãe do astro brasileiro Crédito: Jogada 10

Quase quatro anos depois do fim do relacionamento com Nadine Gonçalves, Tiago Ramos decidiu expor uma suposta traição por parte da mãe de Neymar. Isso porque, na noite dessa quarta-feira (2), o influencer compartilhou um print de uma conversa em que a acusa a ex de infidelidade durante o período que ficaram juntos – em 2020. O trecho, porém, foi retirado do ar minutos após a publicação. O print mostra apenas mensagens enviadas por Tiago Ramos à Nadine, mas que detalham a suposta traição da mulher. O influencer ainda diz ter recebido uma espécie de alerta de Mauro Leitão, chef de cozinha de Neymar, sobre o ‘caráter’ da ex. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Bem que o Mauro me falou: ‘Cilada. Essa ai só usa os machos que ela pega’. Mas te digo uma coisa, saiba que a cobrança de Deus vem”, dizia um trecho da conversa.

Traição Antes de apagar o storie, poucos minutos após a divulgação, Tiago acusou Nadine de infidelidade e disse que as pessoas “mereciam saber” sobre o caso. Os dois se envolveram no início de 2020 e tiveram um relacionamento conturbado e repleto de idas e vindas. Os dois anunciaram o fim do namoro meses depois da oficialização, no mesmo ano. “Eu fiz porque tu fez! Bem que o Mauro me falou: ‘Cilada. Essa ai só usa os machos que ela pega’. Mas te digo uma coisa, saiba que a cobrança de Deus vem. Por mim, eu nunca teria sentido amor por você. Você não merece que alguém sinta isso por você”, disse antes de concluir: “Tudo que eu fiz me arrependo. Mas você me traiu enquanto namorava comigo kkkk. Até minha mãe escutou e você sabe. Então, você não é santa. Ninguém sabe disso, mereciam saber”, escreveu Tiago para Nadine.

Polêmicas no namoro Nadine Gonçalves e Tiago Ramos assumiram namoro em abril de 2020. Houve boatos à época que o modelo teve um affair com o cozinheiro de Neymar antes de se envolver com a mãe do atleta. O clima de romance durou um mês, e a empresária pôs fim no relacionamento em maio ao descobrir que o jovem tinha acusações de violência doméstica contra uma ex-namorada da Espanha, em 2019. Depois de reatarem o namoro, os dois se envolveram em outra polêmica em junho, no litoral de São Paulo. Tiago estava em Santos quando surtou ao descobrir que Nadine não queria manter a relação e então quebrou uma das vidraças do apartamento dela. Vizinhos relataram muitos gritos e xingamentos à época. A briga terminou com Tiago Santos no hospital Santa Casa de Santos para fechar os cortes que fez no braço. Nesse período, aliás, vazou um áudio em que Neymar se referia ao modelo como “viadinho” e ainda o ameaçava.