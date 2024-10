Em duelo contra o rebaixamento, Criciúma bate o Atlético-GO em casa

Com gols de Rodrigo e Fellipe Mateus, o Tigre conquistou uma importante vitória em casa para fugir do Z4 do Brasileirão Crédito: Jogada 10

O Criciúma venceu o Atlético-GO por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (3), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram do zagueiro Rodrigo e do meia Fellipe Mateus, no primeiro e segundo tempo, respectivamente. Com o importante resultado em casa, o Tigre pulou para a 11ª colocação, com 35 pontos, se afastando um pouco mais do Z4 do campeonato. Contudo, ainda pode ser ultrapassado até o fim da rodada. Por outro lado, em situação crítica, o Dragão amarga mais um derrota e segue na lanterna do torneio. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogo Apesar dos visitantes assustarem no início da partida, com boa chance de abrir o placar, os donos da casa assumiram o controle e dominaram a primeira etapa. Aos 28 minutos, o atacante Allano acertou a trave do Rubro-Negro Goiano ao fazer bela jogada na ponta direita, invadir a área e finalizar de canhota. Aos 41, Matheusinho levantou na área e Rodrigo, de cabeça, apareceu livre para marcar o primeiro em Santa Catarina.