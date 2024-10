Dois países, duas festas: os preparativos para o aniversário da filha de Neymar

Pequena filha de Neymar, Mavie vai completar um ano de vida no próximo dia 6 de outubro

Mavie, filha de Neymar, está prestes a completar seu primeiro ano de vida. As comemorações, no entanto, exigirão uma grande logística.

Inicialmente, haverá duas festas. A primeira acontecerá nos Emirados Árabes, onde Neymar está finalizando a recuperação de sua lesão e já voltou a treinar com o time do Al-Hilal. Por isso, ele permanecerá no país.

A segunda festa será no Brasil, destinada a amigos, familiares e pessoas próximas a Neymar e Bruna Biancardi. O jogador, fazendo questão de participar, conseguiu ajustar sua agenda para estar presente em novembro.