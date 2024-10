Corinthians só empata com Boca na estreia pela Libertadores Feminina

Brabas têm atuação abaixo do esperado diante das argentinas e tropeçam na primeira rodada do grupo A da competição

O Corinthians teve uma estreia amarga na Libertadores Feminina, nesta quinta-feira. Com pouca inspiração, as Brabas ficaram apenas no empate sem gols com o Boca Juniors, em duelo pela primeira rodada do Grupo A da competição que está sendo disputada no Paraguai.

As argentinas apostaram em um estilo de jogo físico, subindo a marcação e dificultando a criação das Brabas. No entanto, na última etapa, o Corinthians cresceu em campo, conseguindo mais aproximações e mostrou sinais de reação, mas não conseguiu aproveitar as chances.