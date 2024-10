Comemoração do técnico Filipe Luís em gol do Flamengo repercute entre os rubro-negros

Treinador rubro-negro foi ao delírio com o primeiro gol do Flamengo em seu comando técnico

A vitória do Flamengo por 1 a 0 diante do Corinthians, na noite de quarta-feira (2), marcou a estreia do técnico Filipe Luís no Rubro-Negro. A reportagem do Jogada10 esteve no Maracanã para acompanhar a partida e registrou o momento em que o treinador vibrou com o gol de Alex Sandro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como foi

O gol do Flamengo saiu aos 32 minutos do primeiro tempo. Após receber passe de Bruno Henrique, o lateral-esquerdo chutou com força, sem chances para o goleiro Hugo.