Carrillo admite superioridade do Flamengo: ‘Por sorte só tomamos um gol’

O Corinthians perdeu para o Flamengo por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Contudo, a derrota poderia ser pior. Algo que os próprios jogadores do Timão admitiram após a partida. Caso do peruano Carrillo.

O jogador de 33 anos chegou há poucas semanas no Parque São Jorge, mas é um dos atletas mais experientes do elenco. Na visão do jogador, o Corinthians deu ”sorte” de deixar o Maracanã apenas com um gol sofrido.