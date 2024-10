Botafogo encaminha renovação com Eduardo

Alvinegro deve renovar com jogador por pelo menos mais uma temporada; Atual vínculo encerra no dia 31 de dezembro

O Botafogo está de olho nos contratos dos jogadores que se encerram nesta temporada e, dessa forma, analisa quais vão ser renovados. Um deles é o do meia Eduardo. O vínculo entre as partes termina no dia 31 de dezembro deste ano.

No entanto, segundo o jornalista Jorge Nicola, as partes estão conversando para uma renovação que deve ser de pelo menos mais uma temporada, ou seja, até o fim de 2025. Ainda de acordo com Nicola, Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Botafogo, se reuniu na última semana com um representante do jogador.

Eduardo sofreu uma lesão no dia 11 de julho, em uma partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, era um dos principais nomes do elenco nesta temporada. Ele é um dos artilheiros da equipe no ano com oito gols, ele está somente atrás de Júnior Santos, que já marcou 18 vezes e de Luiz Henrique, com nove gols.