Beckham compra mansão de R$ 435 milhões; veja fotos

O ex-jogador David Beckham adquiriu uma mansão de luxo em Miami, no fim do mês passado. Atualmente proprietário do Inter Miami (EUA), onde atuam Messi e Suárez, o inglês pagou 80 milhões de euros (cerca de R$ 435 milhões, na cotação atual) para comprar o imóvel de 1.370m². A informação é do site The Real Deal.

Construída em 2018, o imóvel está localizado na North Bay Road. A região é considerada uma parte luxuosa da cidade localizada na Flórida e já foi o lar de celebridades como Matt Damon e Jennifer Lopez. Com vista para a Baía de Biscayne, na Flórida, a mansão conta com nove quartos, treze banheiros, uma academia, spa, home theater, uma piscina e uma cozinha de chef.