Ballack se posiciona sobre rumores de romance entre sua namorada e seu filho

“Tomaremos medidas legais contra estas inverdades e pediremos que respeitem a nossa privacidade”, acrescentou o ex-atleta, de 48 anos.

História falsa sobre o namoro

A teoria inverídica divulgada sobre o relacionamento do ex-meio-campista alemão de 48 anos é que houve uma aproximação com Sophia, após a morte de seu filho, de acordo com o jornal inglês “Daily Star”. Ballack e sua amada têm uma diferença de 25 anos, mas segundo pessoas próximas do casal, a situação não é um obstáculo.

Sophia, de 23 anos, é uma modelo conhecida na Alemanha e tem mais de 126 mil seguidores no Instagram. Na rede social, ela divulga conteúdos referentes ao seu estilo de vida, trabalhos e viagens. Aliás, no início de setembro compartilhou um passeio com Ballack, na ilha de Sylt, em território germânico. A publicação promoveu elogios ao casal.