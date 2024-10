Atual campeão, Cruzeiro vence e elimina o Coimbra pela Copa do Brasil Sub-20

Cruzeiro passou sufoco, mas derrotou o Coimbra por 3 a 2, em duelo pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. Com esse resultado, o clube, atual campeão da competição, garantiu a vaga para a próxima fase.

Os gols do time mineiro foram marcados pelo zagueiro Pedrão e pelo meio-campista Jhosefer, que balançou a rede duas vezes. O confronto mineiro, com mando de campo da Raposa, ocorreu no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, nesta quinta-feira (3).

