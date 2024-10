Amazonas x Novorizontino: escalações, onde assistir e arbitragem

Amazonas e Novorizontino medem forças nesta sexta-feira (4/10), às 21h30, na Arena Amazônia, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Onça Pintada está na 11°ªcolocação, com 39 pontos e no meio da tabela. Contudo, não sabe se ainda vai sonhar com uma vaga no G4 ou fugir do Z4 nesta reta fina de competição. Já o time do interior de São Paulo é apenas o líder do torneio de pontos corridos e busca a vitória para se manter no sonho de um acesso inédito e do título nacional.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.