Alex Sandro confia na briga pelo Brasileiro: ‘Quem não acredita, não é Flamengo’

Lateral-esquerdo, que marcou na vitória pela Copa do Brasil contra o Corinthians, projetou o confronto com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro

Autor do gol que deu a vitória ao Flamengo por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Maracanã, pela ida da semifinal da Copa do Brasil, Alex Sandro projetou o confronto com o Bahia no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo segue confiante na briga do Rubro-Negro pelo título da competição de pontos corridos. Confira o vídeo!

