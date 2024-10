Vini Jr tem reaproximação com ex-namorada e agita web

Atacante teve relacionamento com a influenciadora em 2019. Reaproximação ocorre desde o início do ano e ela se mudou para Madri recentemente

Há indícios de que Vini Jr este reatando um namoro que durou por volta de dois anos. Isso porque ele está se reaproximando de Maju Mazalli desde o início do ano, com quem teve um relacionamento entre 2019 e 2021. A proximidade deles é tamanha que a influenciadora mudou-se para Madri e fez um registro exercitando-se na academia que fica na casa do atacante brasileiro.

O local na casa do jogador do Real Madrid passou por uma mudança neste ano, já que ganhou novos desenhos. Especialmente de ídolos dele como Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant e Michael Jordan pelo basquete, além de Pelé. A intenção é motivar Vini Jr durante sua jornada, principalmente enquanto se exercita na academia. Os internautas que tiveram uma atenção especial à foto perceberam que apesar das modificações, trata-se do espaço na casa do camisa 7 do Real Madrid. Maju chegou também a fazer registros no closet da residência. A primeira indicação de reaproximação deles ocorreu em maio.