Roger faz teste em treino do Internacional e Rômulo deve ser titular

Treinador não poderá contar com Fernando, no próximo compromisso do Colorado, o embate com o Corinthians pois cumprirá suspensão

O Internacional tem como obsessão dar sequência ao seu bom momento no Campeonato Brasileiro. Seu principal objetivo é concretizar a entrada na zona de classificação da Libertadores. Tal tarefa pode ocorrer já no compromisso seguinte da equipe, o embate com o Corinthians. Porém o técnico Roger terá desfalques e precisará fazer pelo menos uma mudança no time. No treino, desta quarta-feira (2), o comandante fez testes e acenou com Rômulo entre os titulares.

Isso porque o treinador não poderá contar com o volante Fernando, que cumprirá suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo. Inclusive, o veterano ainda reclama de dores no tornozelo direito. Na atividade desta quarta-feira, Roger dividiu o grupo em dois times e pediu que realizassem troca de passes. O pedido do técnico era que tentassem sair rápido da pressão em até seis toques para alcançar o campo de ataque pelos lados e tentar marcar o gol. No setor ofensivo, a equipe foi formada com Gabriel Carvalho pela direita, Alan Patrick centralizado entre os outros meio-campistas, Wesley na esquerda, além de Valencia como centroavante.