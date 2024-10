Problema para a Seleção: Bremer lesiona o joelho em jogo da Juventus

Aos cinco minutos do primeiro tempo, Bremer disputou bola com um atacante do time alemão e pisou em falso. Assim, logo sentiu fortes dores no joelho e desabou no gramado. O brasileiro levantou, bateu o pé no chão e movimentou o local tentando voltar a jogar, porém percebeu que não teria condições de permanecer em campo.

No entanto, as imagens preocupam. Caso seja confirmada lesão, ele deve ser cortado em breve pelo técnico Dorival Júnior. Vale lembrar que o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, está na pré-lista do treinador.

O Brasil terá duas partidas nesta Data Fifa para tentar se recuperar nas Eliminatórias para Copa do Mundo. No dia 10, a seleção enfrenta o Chile, em Santiago, às 21h (de Brasília). Em seguida, no dia 15, encara o Peru, em Brasília, às 21h45.

A Seleção faz péssima campanha e está na modesta quinta colocação, com apenas dez pontos em oito jogos. A liderança é da Argentina, com 18. Vale lembrar que os seis primeiros garantem uma vaga direta à Copa do Mundo. O sétimo vai para a repescagem.