Prime Vídeo comete gafe e troca escudo do Atlético

Detentora dos direitos de transmissão da Copa do Brasil, empresa exibiu o escudo do Athletic, time do interior de Minas Gerais

A detentora dos direitos de transmissão da Copa do Brasil, Amazon Prime Vídeo cometeu uma grande gafe, nesta quarta-feira (2), para divulgar o jogo entre Atlético e Vasco. A empresa pegou o escudo do Athletic, time do interior de Minas Gerais.

Torcedores notaram o erro nesta quarta, no anúncio de Atlético x Vasco. O jogo ocorre na Arena MRV, e tem transmissão da Prime.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Kkkkkk sacanagem com o Athletic”, “até que é quase a mesma coisa… pega nada”, “confundiu com show de funk do Mc pequeno e MC menor” e “ninguém respeita o Átomo Mineiro” foram algumas das publicações pelas redes sociais em tom de brincadeira.