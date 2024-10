Presidente sai em defesa de Carille, mas vê atuações como ‘questionáveis’

Marcelo Teixeira concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira e falou das atuações e desempenho do treinador no comando do Peixe Crédito: Jogada 10

Em coletiva nesta quarta-feira (2/10), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou um acordo para a reforma da Vila Viva Sorte. Contudo, o mandatário aproveitou o tempo para também falar do desempenho da equipe e a situação do técnico Fábio Carille. No cargo desde janeiro, Fábio Carille não concedeu entrevista coletiva após a vitória do último sábado, sobre o Operário-PR, por 1 a 0. O motivo foram as críticas e xingamentos que vem recebendo nas últimas partidas. Marcelo Teixeira, por sua vez, deu seu respaldo ao treinador e falou que o momento é de "união".