Porto x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga Europa 2024/25, com duelo entre gigantes do futebol do Velho Continente. Nesta quinta-feira (3), Porto e Manchester United se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da competição, que está sendo disputada em novo formato, semelhante ao da Champions.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazeTV (YouTube).

Como chega o Porto

O clube português passa por um processo de reconstrução após a saída do técnico Sergio Conceição em junho, e agora está sob o comando do seu então auxiliar Vitor Bruno, que assumiu o cargo. Dessa maneira, o Porto conquistou a Supercopa de Portugal ao bater o Sporting no início da temporada e aparece na vice-liderança do Campeonato Português.