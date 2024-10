Parcial de ingressos vendidos para Copa do Brasil frustra, e organizada do Flamengo protesta

Com praticamente todos setores à disposição, o Rubro-Negro recebe o Corinthians nesta quarta-feira, no Maracanã, pela ida da semifinal da Copa Crédito: Marcelo Caitano

O Flamengo inicia sua caminhada em mais uma semifinal de Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (2), no Maracanã. Sob os novos olhares de um velho conhecido, os rubro-negros teriam motivos de sobra para seguir o habitual e encher o estádio senão fosse a precificação dos ingressos. O duelo contra o Corinthians está marcado para as 21h45 (de Brasília) e ainda restam entradas disponíveis para os setores da torcida mandante. Os valores exacerbados prejudicaram a comercialização, e o Flamengo, segundo última parcial, vendeu apenas 35 mil ingressos antecipadamente. O cenário evidentemente causou revolta em torcedores e na ‘Nação 12’ – uma das organizadas do clube -, que tratou a precificação como ”mais um caso de desrespeito da diretoria com sua torcida”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No momento desta nota, ainda restavam entradas para todos setores populares – exceto para Norte, tradicional das organizadas do Flamengo. Os preços das áreas disponíveis variam de R$ 150 (meia) a R$ 300 (meia) para público geral, e os bilhetes estão disponíveis no site oficial.

Organizada protesta A ‘Nação 12’, uma das organizadas do Flamengo, protestou contra a diretoria do clube no ‘BlueSky’ na noite da última terça-feira (1). A torcida relembrou o caso da temporada passada, quando o Rubro-Negro recebeu uma notificação do Procon-RJ sobre o valor dos ingressos para o jogo de ida da decisão contra o São Paulo, também no Maracanã. “Nós vivemos o Flamengo. Sempre defendemos o respeito do clube com sua torcida. Esse respeito está em falta. Gostaríamos de perguntar à diretoria se a indignação com o PREÇO ABSURDO dos ingressos só vale quando não são vocês que o praticam?”, questionou na N12. Nós vivemos o Flamengo. Sempre defendemos o respeito do clube com a sua torcida.

Esse respeito está em falta. Gostaríamos de perguntar a diretoria se a indignação com o PREÇO ABSURDO dos ingressos só vale quando não são vocês que o praticam? #Flamengo [image or embed]

— Nação 12 (@nacao12.bsky.social) September 30, 2024 at 8:45 PM Flamengo na Copa do Brasil O Rubro-Negro até tentou incentivar a venda antecipada com um vídeo especial do novo técnico, Filipe Luís, convocando a Nação para o reencontro com ele – e o primeiro como treinador. O ídolo histórico iniciará sua trajetória à frente da comissão técnica na noite desta quarta-feira (2), no Maracanã, e pediu casa cheia.