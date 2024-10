Operário-PR x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Abrindo a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentam nesta quinta-feira (3)

O Operário-PR recebe a Chapecoense nesta quinta-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília), no Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Confira mais informações sobre o duelo. O Trem Fantasma está ocupando a 10ª posição na tabela, com 39 pontos, enquanto a Chape está em uma situação mais delicada, na 13ª colocação, a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento. Confira mais informações sobre o confronto.

Onde assistir

A partida será transmitida no canal aberto pela TV Brasil, e pelo Premiere, na TV fechada.

Como chega o Operário-PR

O Alvinegro chega com duas vitórias em casa e três derrotas fora nos últimos cinco jogos da competição, intercalando os resultados. No último confronto, perdeu para o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro.