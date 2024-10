Milito vê vitória merecida do Atlético e pede ‘jogo extraordinário’ em volta da Copa do Brasil

Gabriel Milito vê vitória merecida do Atlético sobre o Vasco, nesta quarta-feira, na Arena MRV, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil . O treinador argentino tem sonho em chegar à grande decisão da competição, mas para isso pediu jogo extraordinário no Rio de Janeiro.

O argentino, porém, lamentou as chances desperdiçadas pelo Atlético no jogo da ida na Arena MRV. Segundo o treinador, a equipe criou situações para construir uma melhor vantagem para o jogo da volta.

“A equipe, de maneira geral, creio que fez um primeiro jogo de semifinal, com tudo que isso significa, a dificuldade que é, com a quantidade de jogos que tem, com os jogadores lesionados, aqueles que não podem jogar. O time está fazendo um esforço extraordinário, digno de valorizar. Não sabemos que o vai acontecer no Rio de Janeiro, mas tenho certeza que darão tudo, como fizeram hoje”, elogiou.

A partida de volta será em São Januário, até então no dia 19, às 18h30. Quem avançar pega o vencedor de Flamengo e Corinthians, que disputam a outra semifinal. O Galo vai com vantagem do empate para o Rio de Janeiro. Vtória vascaína por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Outros trechos da coletiva de Milito

Nova função de Arana: “Temos que organizar a equipe com todas as opções que temos. Achei que o melhor para iniciar o jogo hoje era que Arana defendesse por fora e atacasse por dentro, e que Rubens defendesse como lateral, mas atacasse como extremo, para ter essa profundidade, como faz Scarpa pelo lado direito. Paulinho próximo do Hulk, porque se entendem muito bem.”