Messi marca dois e Inter Miami bate o Columbus Crew

O Inter Miami venceu o Columbus Crew por 3 a 2, nesta quarta-feira (2), pela 32ª rodada da Major League Soccer. Os gols da vitória foram de Lionel Messi, marcando dois na primeira etapa, e Luiz Suárez ampliando na segunda.

Com o resultado, a equipe de Miami garantiu a primeira colocação da Conferência Leste. Como o Los Angeles Galaxy, líder da Conferência Oeste, não pode mais alcançá-los, o time de Messi também garantiu a Supporters’ Shield, taça dada ao time de melhor campanha na temporada regular da MLS.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Messi brilha mais uma vez

Lionel Messi abriu o placar para os visitantes aos 44 minutos do primeiro tempo, com um golaço após drible para limpar a jogada e toque na saída do goleiro. Ainda na primeira etapa, cinco minutos mais tarde, mais um gol do camisa 10, de falta.