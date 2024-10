Matheus Pereira viaja e reforça o Cruzeiro contra o Fluminense

Meia viajou com a delegação para enfrentar o Tricolor, no Maracanã, nesta quinta-feira. Não se sabe, ainda, se ele será titular

O Cruzeiro encerrou, nesta quarta-feira (2), sua preparação para o duelo contra o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, nesta quinta (3). A grande novidade entre os relacionados da Raposa é o meia Matheus Pereira, que volta após ser ausência na última rodada do Brasileirão.

O jogador, que é titular absoluto do Cruzeiro, viajou com o elenco para o Rio de Janeiro em voo fretado, segundo o “ge”. Ele participou do treino na última terça-feira, fazendo apenas atividades leves.