Maradona terá corpo transferido na Argentina

Quase quatro anos após seu sepultamento, Maradona terá seu corpo transferido de lugar após a Justiça acatar um pedido das filhas do ídolo argentino. Atualmente enterrado no cemitério Jardín de Bella Vista, na periferia de Buenos Aires, os restos mortais do eterno camisa 10 irão para um mausoléu que se chamará “M10 Memorial”, também na capital argentina. As informações são da AFP.

A autorização ocorreu na última segunda-feira (01). Anteriormente, em maio, o mesmo tribunal havia negado o pedido. Na época, três dos oito advogados dos acusados foram contra a decisão. Porém, com “uma nova data de julgamento oral para março de 2025”, os juízes consideraram que “deve ser dada resposta favorável ao novo pedido”.