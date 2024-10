Fluminense x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Após três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense retornou à zona de rebaixamento e tentará nesta quinta-feira (3), sair da lista dos quatro últimos. Assim, o Tricolor mede forças com o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada. A Raposa tenta quebrar o jejum de 12 anos sem vencer o adversário no Rio de Janeiro, 16 no Maracanã.

Dessa forma, o confronto marcará o reencontro do atual elenco com um velho conhecido. Afinal, o técnico Fernando Diniz, que conquistou a Libertadores de 2023 no comando da equipe carioca, agora está à frente da equipe celeste, que sonha com uma vaga na próxima edição do torneio continental.