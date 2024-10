Flamengo vence Corinthians na estreia do técnico Filipe Luís

Mostrando futebol agressivo e levantando a torcida, Fla faz 1 a 0 e larga em vantagem na semifinal da Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

O Flamengo, na estreia do técnico Filipe Luís, venceu o Corinthians por 1 a 0 nesta quarta-feira (2/10), no Maracanã. Alex Sandro marcou. Este foi o jogo pela ida da semifinal da Copa do Brasil e mostrou um Fla envolvente. Teve marcação alta, intenso e criando muitas oportunidades que pararam na trave ou no goleiro Hugo Souza, o melhor em campo. Levou Levantou a torcida, que aplaudiun o treinador que assumiu a vaga de Tite e Gabigol, que começou como titular, quase fez um gol de letra e teve um tento anulado. Mas o Corinthians, que pouco fez no primeiro tempo, teve o que lamentar. O time cresceu no segundo tempo, mandou duas bolas na trave e viu o zagueiro Leo Pereira salvar uma bola na linha. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogo da volta será no dia 20/10, na Neo Química, em São Paulo. Com o triunfo, o Flamengo joga pelo empate para alcançar a sua terceira final seguida de Copa do Brasil. Caso o Corinthians vença por um gol, pênaltis. Se o Timão vencer por dois ou mais gols, avança para a decisão contra Atlético-MG ou Vasco (na ida, o Galo venceu por 2 a 1).

Flamengo insinuante Em apenas três minutos de jogo o Flamengo obrigou Hugo a fazer duas grandes defesas. Em uma roubada de Arrascaeta que Bruno Henrique criou e o goleiro defendeu. E um chute de Arrascaeta, mas que o goleiro salvou. A pressão seguiu intensa, sempre com o Fla fazendo pressão alta. Atacou muito pelos flancos, a maioria pela esquerda, com Bruno Henrique e Alex Sandro em cima de Fagner. Aos 30 minutos o Mengo tinha seis finalizações contra zero do fechado Timão. E 65% de posse. Aos 32, enfim, saiu o gol do Flamengo. Uma bela troca de passes resultou num passe de BH para Alex Sandro, o lateral-esquerdo fez que iria cruzar, mas chutou no contrapé de Hugo Souza. 1 a 0. Somente aos 40 o Corinthians assustou, em chute de Garro para Roddi mandar a escanteio. Acordou um pouco. Porém, sem sucesso nos arremates. E tome bolas na trave O segundo tempo começou com o Corinthians com três mudanças, passando a jogar com um trio de zagueiros e sem Fagner, que foi uma avenida. Nos dez primeiros minutos, se Leo Ortiz só não marcou de cabeça para o Flamengo por causa de defesa (mais uma) de Hugo Souza, o Corinthians mandou uma na trave de Rossi. Mas, após este lance, o Fla voltou a fazer marcação forte e seguir pressionando. Quae marcou numa cabelada de Bruno Henrique no travessão. De la Cruz, em cobrança de falta, também mandou uma no travessão. Hugo salvou um gol certo de Gerson.