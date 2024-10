Flamengo define substituto para Filipe Luís no comando da base

Cleber dos Santos volta ao Rubro-Negro junto com Sandro Gomes, que será seu auxiliar e já trabalhou como scout do clube

O Flamengo já definiu um substituto para Filipe Luís no comando do sub-20. Cleber dos Santos, que já foi treinador de várias categorias no clube, agora vai comandar o sub-20. Sandro Gomes, que também já trabalhou no clube, mas como scout, será seu auxiliar.

“Pra mim é uma grande honra voltar ao Flamengo. O clube no qual eu fui formado, onde aprendi realmente o que é honrar o manto sagrado. Pude participar aqui como treinador de todas as categorias de base e auxiliar técnico da categoria profissional. Trabalhei aqui no sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, e tivemos a felicidade de conquistar títulos em todas essas categorias. Pude realmente mostrar o que é o DNA Flamengo. Uma equipe com bastante agressividade, focada no jogo ofensivo, jogo de ataque, pra que nós possamos formar jogadores realmente com essa filosofia” disse Cleber.