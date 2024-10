Fernando Diniz, do Cruzeiro, dá nova chance a jogador afastado

A diretoria do Cruzeiro, ainda sob o comando de Ronaldo Fenômeno, já havia demonstrado interesse no jogador. Na época, o Grêmio dificultou a negociação, o que atrasou a transferência para janeiro de 2023.

Contratado em 2023, Fernando Henrique tem vínculo com o clube até dezembro de 2025. Após um período de empréstimo ao Vila Nova-GO, teve seu retorno antecipado. Apesar de ter recebido propostas na última janela de transferências, o volante optou por permanecer em Belo Horizonte.

O técnico Fernando Diniz decidiu reintegrar o volante Fernando Henrique ao elenco do Cruzeiro. O jogador, que estava fora dos planos do ex-treinador Fernando Seabra, agora será avaliado pela nova comissão técnica.

No entanto, no início da temporada, Fernando Henrique sofreu uma lesão em um dos joelhos que o afastou dos gramados por boa parte do ano, resultando em apenas sete partidas disputadas.

Embora esteja treinando com o grupo, o volante não poderá atuar no Campeonato Brasileiro, pois não está inscrito na competição.

