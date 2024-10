Evento em BH reúne Alexandre Mattos, ‘especialista em SAFs’ e dono de time meteórico de MG

Nesta quinta-feira (3), Belo Horizonte sediará o 2º “Fórum SAF”, um evento dedicado a debater os efeitos práticos da Lei da SAF no Brasil. A edição contará com grandes nomes, incluindo o CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, e os empresários Vinícius Diniz e Maycon Pereira.

Ao longo do dia, aliás, o fórum discutirá diversos aspectos da SAF no Brasil. Além dos já citados, participarão Arthur Lídio, do Fortaleza, o CEO do Atlético, Bruno Muzzi, Diego Mello, das categorias de base do Botafogo, o empresário Fábio Mello, entre outros importantes nomes do futebol brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre os destaques do evento estão o empresário Vinícius Diniz, especialista em SAFs, que já criou e vendeu dois clubes: Itabirito SAF e Athletic. Ele, assim, abordará o tema “Experiências exitosas de SAFs em clubes do interior”.