Emelec recebe transfer ban da Fifa por dívida com jogador

O Emelec vive momento delicado no aspecto financeiro e um dos reflexos desse cenário é a recente decisão emitida pela Fifa. Em comunicado que chegou ao clube de Guayaquil, se formalizou a proibição de Los Eléctricos em fazerem novas contratações por três janelas de transferências. A decisão não cabe recurso e só deixa de ter validade com a comunicação do pagamento integral da dívida.

O motivo da sanção é o débito com o meio-campista argentino Carlos Villalba, nome que passou pela representação do Equador no ano de 2023. A saber, com formação no Talleres, o atleta de 26 anos defendeu, também, Rentistas (no futebol uruguaio) e Platense, onde atua por empréstimo de La T.