Em jogo com pênaltis perdidos e dois gols contra, Feyenoord vence Girona

Em jogo elétrico, com muitas chances para cada lado, ambos os times desperdiçando pênalti e dois gols contra, o Girona, em casa, perdeu para o Feyenoord, 3 a 2. O jogo desta quarta-feira (2/10) no Estádio Montilivi, na Catalunha, valeu pela segunda rodada da fase de liga da Champions. Teve o time espanhol saindo na frente, com um gol contra de Herrera. Mas o Feyenoord empatou ainda no primeiro tempo, com Herrera, contra, e Milambo. E quase ampliou, pois Ueda perdeu um pênalti. Na etapa final, o Girona teve um gol anulado e perdeu um pênalti, com Miovski. Mas conseguiu o empate com van de Beek. Contudo, o Feyenoord chegou ao triunfo com novo gol contra, desta vez de Krejci.

Com este belo resultado fora de casa, o Feyenoord soma os primeiros três pontos, se posicionando no meio da tabela. Mas o Girona segue com zero.

Regulamento

A atual edição da Champions teve uma mudança no formato. Afinal, até a temporada passada se atuava uma fase de grupos com 32 times em oito grupos de quatro. Ao fim, os dois primeiros avançavam para as oitavas. Mas, a partir de agora, são 36 times em fase de liga, com cada equipe jogando oito partidas (formato suíço, muito usado no Xadrez). Os oito primeiros avançam diretamente às oitavas. Contudo, os times entre 9º e 24º lutam por oito vagas numa repescagem (oito mata-matas). Mas os que terminarem entre 25º ao 36º estarão eliminados.