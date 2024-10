Em jogo alucinante e com lesão de brasileiro, Juventus bate o Leipzig pela Champions

Velha Senhora faz 3 a 2 nos alemães em partida que teve expulsão, VAR entrando em ação e zagueiro Bremen com lesão no joelho

A Velha Senhora volta a campo na terça-feira (22), quando recebe em Turim o Stuttgart, às 16h (de Brasília). No dia seguinte, o RB Leipzig volta a jogar na Alemanha, desta vez diante do Liverpool, também às 16h.

Com o resultado, os italianos chegam à segunda vitória em dois jogos, com seis pontos conquistados e a sétima colocação da fase de liga da Champions. Já o RB Leipzig soma a sua segunda derrota e amarga a 29ª posição.

Em jogo maluco na Alemanha, a Juventus conquistou excelente vitória sobre o RB Leipzig por 3 a 2, nesta quarta-feira (2). A partida teve duas viradas, jogador expulso, brasileiro com lesão grave e muitos gols. Destaque para os centroavantes Vlahovic e Sesko, que marcaram duas vezes cada. Francisco Conceição, com um golaço, marcou o tento do triunfo da Velha Senhora.

Juventus perde Bremen com lesão no joelho

A partida começou lá e cá, com as duas equipes buscando o jogo. Porém, a Juventus logo veria que o confronto seria dramático. Afinal, com apenas cinco minutos, Bremer disputou bola com um atacante do time alemão e pisou em falso. Assim, sentiu fortes dores no joelho e desabou no gramado. O brasileiro levantou, bateu o pé no chão e movimentou o local tentando voltar a jogar, porém percebeu que não teria condições de permanecer em campo. Em seguida, deixou o campo carregado.

Os problemas da Velha Senhora não pararam por aí. Aos dez minutos, Nico González sentiu problema muscular e teve que sair, para a entrada de Francisco Conceição. No início, o técnico Thiago Motta já teve que queimar duas substituições.

As duas equipes seguiram tentando o gol, mas pecavam no passe final e não levavam tanto perigo aos goleiros. Vlahovic parou em Gulacsi em finalização na área. Em seguida, no contragolpe, Openda recebeu na esquerda e achou Sesko entre os zagueiros. O atacante avançou e soltou a bomba, que pegou no travessão antes de entrar: 1 a 0 Leipzig. Na reta final do primeiro tempo, a Juventus melhorou e dominou o duelo, mas sem conseguir criar uma chance real.