Ednaldo Rodrigues será julgado no STF nesta quinta-feira

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgará, nesta quinta-feira (3), se Ednaldo Rodrigues será mantido como presidente da CBF. Esta será a sétima vez que o caso é marcado pela Corte. Os magistrados analisarão uma liminar do ministro Gilmar Mendes, em janeiro. Em 2017, o mandatário foi afastado do comando da Confederação Brasileira de Futebol pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Contudo, o dirigente voltou ao poder em 2022 até o julgamento que, enfim, deve acontecer agora, em outubro de 2024.

Ednaldo havia deixado a presidência da CBF por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Na ocasião, a Justiça carioca entendeu que a confederação assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) sem que o órgão tivesse competência para tal. A decisão, então, cancelou o acordo e declarou como inválida a eleição que escolheu Ednaldo Rodrigues.