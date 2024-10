Destaque em vitória do Atlético, Arana comemora vantagem, mas frisa: ‘Nada ganho’

Lateral atua em nova função e consegue bons frutos em triunfo do Galo sobre o Vasco, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil

Destaque da vitória do Atlético sobre o Vasco no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, Guilherme Arana comemorou a vantagem do Galo, mas destacou que não tem nada ganho. Além disso, o lateral-direito revelou que sentiu o adutor da coxa, mas tranquilizou a torcida atleticana.

“Foi um bonito gol no momento delicado da partida. Eu senti um pouco meu adutor, um pouco pesado, então tem hora que você tem que ser inteligente, não dá pra forçar. O torcedor pode ficar tranquilo que não é nada grave. Ainda nos faltam 90 minutos, uma semifinal com o adversário com uma camisa gigante que também é a do Vasco. Então, tem nada a ganho ainda. Claro que a gente tem que agradecer pela vitória, ficar feliz pela vitória, mas a classificação ainda não está garantida”, disse.