Destaque do Botafogo, Almada é convocado para a seleção argentina

Destaque e maestro do Botafogo, Almada é um dos nomes da seleção argentina para as próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A atual campeã mundial enfrenta a Venezuela, em Maturín, no dia 10 de outubro, e a Bolívia, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, no dia 15.

Assim, “El Mago” é o sexto jogador do Botafogo que estará nas jornadas de outubro das Eliminatórias. Antes dele, o atacante Luiz Henrique (Brasil), o centroavante Jesus (Brasil), o atacante Savarino (Venezuela), o goleiro Gatito (Paraguai) e o zagueiro Bastos (Angola) haviam sido chamados por seus respectivos países.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além de Almada, outra novidade é o retorno de Messi, fora da última convocação da seleção albiceleste. Em contrapartida, suspenso, o goleiro Dibu é ausência entre os hermanos.