Cruzeiro x Coimbra, pela Copa do Brasil Sub-20: onde assistir e escalações

Cruzeiro e Coimbra entram em campo, na tarde desta quinta-feira, no Estádio Castor Cifuetes, em Nova Lima

O jogo será transmitido no canal do Cruzeiro no Youtube.

Cruzeiro e Coimbra entram em campo, na tarde desta quinta-feira (3), às 17h (de Brasília), em duelo da primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. A partida será no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro chega para a partida como um dos grandes do futebol brasileiro. Afinal, a Raposa estava na final do Brasileirão Sub-20. No entanto, o time celeste perdeu a decisão para o Palmeiras, em jogo disputado na última segunda-feira.

Como chega o Coimbra

O time de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, afinal, chega para o duelo com treinador novo. Erick Luchetti assinou com o clube e fica na vaga de Eduardo Abdo. O profissional estava no Sport na equipe Sub-17 e agora tem o desafio na categoria acima.

CRUZEIRO X COIMBRA

Copa do Brasil Sub-20 2024 – 1ª rodada

Data e horário: 03/10/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Castor Cifuentes, Nova Lima (MG)

CRUZEIRO: Otávio; Dorival, Janderson, Pedrão e Kauã Prates; Ítalo Isaac, Kaique Kenji, Jhosefer e Gui Meira; Xavier e Tevis. Técnico: Fernando Oliveira.

COIMBRA: Carlos Alves; Luiz Miguel, Eriki, Felipe Moura, Erick, Richard, Bonatto, Samuel Reis, Antony, Marquinhos e Thiago Guerra. Técnico: Erick Luchetti.

Árbitro: Francielly Fernanda Lima de Castro(MG)

Auxiliares: Rodney Faria Lima (MG) e Douglas Almeida Costa (MG).