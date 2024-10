Criciúma x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

O Criciúma recebe o Atlético-GO nesta quinta-feira (3), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes estão na parte de baixo da tabela, e o confronto vale muito para fugir do Z4. O time de Santa Catarina está na 14ª posição, com 32 pontos, enquanto o Dragão amarga a lanterna do campeonato, somando apenas 21. Confira mais informações sobre o duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere, na TV fechada, a partir das 18h30.

Como chega o Criciúma

O Tigre não vive um bom momento, já que nos últimos cinco jogos, venceu apenas um e perdeu três. Em seu último confronto, perdeu para o Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, e agora busca uma recuperação na tabela para se afastar da zona de rebaixamento, que está a quatro pontos de distância.