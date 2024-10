Coutinho reencontra o Galo e busca primeira vitória desde que retornou ao Vasco

Uma das principais contratações da última janela de transferência, Philippe Coutinho ainda busca ter regularidade e conquistar sua primeira vitória desde que retornou ao Vasco. Afinal, o meio-campista teve problemas físicos e Covid-19 no último mês, que prejudicaram a sua sequência como titular da equipe do técnico Rafael Paiva.

Dessa forma, o jogador terá pela frente, nesta quarta-feira (2), justamente a equipe de sua reestreia com a cruz de malta no peito: o Atlético-MG. Agora, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, na Arena MRV, às 19h15 (de Brasília), o ídolo do clube tenta ajudar o time a trazer uma boa vantagem na bagagem.

Até o momento, Coutinho esteve em campo sete vezes, com três derrotas e quatro empates. O atleta, por sinal, pode ser titular da equipe nesta quarta-feira (2), algo que só aconteceu outras três vezes desde que voltou ao futebol brasileiro. Diante de Grêmio e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Atlético-GO, pelas oitavas da Copa do Brasil.