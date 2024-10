Com novidades, Flamengo e Corinthians estão escalados para jogo da Copa do Brasil

Equipes medem forças, nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do mata-mata nacional

As escalações de Flamengo e Corinthians para jogo desta quarta-feira (2), válido pela ida da semifinal da Copa do Brasil já estão definidas. Os times já divulgaram os 11 iniciais em suas redes sociais. Confira, então, como chegam os rivais para o duelo no Maracanã.

Flamengo

Em sua estreia no comando da equipe profissional, Filipe Luís optou por encerrar o revezamento entre goleiros posto em ação por Tite e realizou outras duas mudanças. Léo Ortiz, que vinha sendo mais utilizado como volante, está escalado como zagueiro. Gabi, por sua vez, forma o ataque ao lado de Bruno Henrique.

Escalação do Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz, De Arrascaeta e Gerson; Bruno Henrique e Gabi.